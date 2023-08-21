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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برعاية الرئيس.. حزب حماة الوطن ينظم الحفل السنوي لتكريم أوائل الشهادات الثانوية

جانب من حفل تكريم
جانب من حفل تكريم أوائل الثانوية

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الحفل السنوي لتكريم أوائل المرحلة الثانوية "العامة _ الأزهرية _ الفنية" وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شارك في الحفل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عددا من القيادات الحزبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ، محمود الشحات أنور، عضو اللجنة الدينية بحزب حماة الوطن، كما تم عرض فيلم عن التعليم في مصر وجهود تطويره بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الحفل اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، النائبة ميرال الهريدي، أمينة التعليم بحزب حماة الوطن، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق.

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كما شارك في الاحتفالية النائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب عمرو يونس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

كما شارك في الحفل "وانغ تسي جوان" الوزيرة المستشارة بالسفارة الصينية بالقاهرة، والشيخ عزام مبارك صباح رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الشكر لحزب حماة الوطن لحرصه على تكريم الأوئل، قائلا: هؤلاء الطلاب يستحقون التكريم والاحتفاء، قائلا: ما يميز الطلاب الأوئل ليس فقط الحصول على درجات عالية، ولكن أيضا يمتلكون كذلك العديد من السمات الشخصية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص كل الحرص على رعاية النابغين والموهوبين في كافة المجالات.

وكشف الوزير جهود مواجهة سلبيات الأعوام السابقة في امتحانات الثانوية العامة، وبينها القضاء على ظاهرة الغش، ومنع التحويلات التي كانت تتم في الصف الثالث الثانوي كل عام.

وأكد أنه تم زيادة الكاميرات في لجان الثانوية العامة، وتم بالفعل رصد المخالفات ومعاقبة المقصرين سواء الطلاب أو المراقبين.

وقال وزير التربية والتعليم: لا يوجد هناك لجنة لوضع الامتحان، ولكن هناك بنك أسئلة لوضع الامتحانات.

وأشار رضا حجازي، إلى أن تطوير التعليم خطة ومسئولية دولة وليست وزارة التعليم فقط، قائلا: لذلك لابد من وجود تحالفات بين الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق التطوير المنشود في العملية التعليمية.

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وأكد وزير التربية والتعليم، أن الاعتراف بالتحديات خطوة للتقدم نحو النجاح، قائلا: نعترف بأن هناك تعليم موازي، وكثافات في الفصول، وعجز في أعداد المعلمين، متابعا: لذا يجب علينا أن نتكاتف جميعا لمواجهة تلك التحديات.

وقال الوزير: لن يكون هناك تطوير بدون المعلم، ورغم أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلا أنها لن تغن عن وجود المعلم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك آلية لتقييم المدرسين.

وعن مسابقة تعيين المعلمين، قال رضا حجازي: أي معلم يتم اختياره في المسابقة عليه أن يشعر بالفخر لأن عملية الانتقاء بمنتهى الشفافية.

ووجه رسالة للطلاب وتحديدا الأوائل، قائلا: "ادرس اللي بتحبه حتى لو مجموعك كبير، لأن دراسة الطالب ما يحبه يدفعه لمزيد من التفوق"، متابعا: "ورسالتي أيضا لأولياء الأمور سيبو الأولاد يدرسوا اللي بيحبوه".

من جانبه وجه اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التهنئة للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية ولأسرهم لتفوقهم العلمي ولما بذلوه من جهد.

وأكد أن هذا النجاح خطوة في طريق تحقيق ما يصبو إليه الوطن وتحقيق آماله وطموحاته، قائلا: العلم هو الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة التي بدأتها مصر.

وأشاد بما تقوم به وزارة التربية والتعليم من جهود في هذه المرحلة للمساهمة في إعادة صياغة المنظومة لصالح الدولة المصرية، موجها التحية للقائمين على العملية التعليمية لبناء أجيال جديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من العلم بما يخدم الوطن.

 

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وأشاد العوضي، بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى، مطالبا بضرورة استمرار بذل مزيد من الجهد لاستكمال رسالتهم في خدمة الوطن ومن أجل الوصول إلى غد مشرق.

من جانبه وجه اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الاحتفال السنوي لتكريم أوائل الشهادات الثانوية، قائلا: اليوم نحتفل بثمرة تفوق أبنائنا المتفوقين.

وأكد نصير، أن بناء الأجيال الجديدة والنشء هو قوام نجاح الدولة، مشيرا إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف وتفعيلا لدور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم بالحزب، التحية لحزب حماة الوطن على الاحتفالية، قائلا: ما تشهده الاحتفالية نموذج لما تعيشه الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من والتوافق حول القضايا الأساسية.

ووجه التهنئة للطلبة المتفوقين، قائلا: التفوق في المرحلة الثانوية بداية الطريق، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيدا من الجهد.

وأشاد عبد الجواد، بجهود وزير التربية والتعليم، على جهود استكمال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير العملية التعليم، قائلا: جميعنا يقف خلف الرئيس السيسي للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

 

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حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن السفارة الصينية رضا حجازى وزارة التعليم

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