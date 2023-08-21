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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار تاريخي لكوكب الأرض.. استفتاء غريب في الإكوادور ضد النفط

منصة نفط ياسوني في
منصة نفط ياسوني في غابات الأمازون

صوت مواطنو الإكوادور لإيقاف مشروع التنقيب عن النفط في محمية الأمازون، بحسب نتائج استفتاء اليوم الاثنين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

تعد الإكوادور واحدة من ثماني دول تتشارك في حوض وغابات الأمازون.

وتعتبر الغابات حائط صد ضد الكربون، في وقت يكافح فيه العالم للحد من تغير المناخ.

اختار ما يقرب من 59 في المائة من المدلين بأصواتهم وقف استغلال شركات النفط لحديقة ياسوني الوطنية ، وهي واحدة من أكثر البيئات الحيوية تنوعًا في العالم.

ونشرت جماعة ياسونيدوس البيئية على مواقع التواصل الاجتماعي "هذا انتصار تاريخي للإكوادور ولكوكب الأرض".

أضافت "هذه المشاورة ، التي ولدت من المواطنين ، تظهر إجماعًا وطنيًا كبيرًا في الإكوادور. إنها المرة الأولى التي يقرر فيها بلد حماية الأرواح وترك النفط في باطن الأرض".

جرى الاستفتاء إلى جانب الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ظل إجراءات أمنية مشددة ، مع انفجار العنف المرتبط بتجارة المخدرات.

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