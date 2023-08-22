عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

 استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، بالبنوك المصرية، ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبحسب إغلاقات الأمس، فقد سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.42 جنيه للشراء و33.57 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.53 جنيه للشراء و33.69 جنيه للبيع، وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.53 جنيه للشراء، و33.64 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.14 جنيه للشراء و39.33 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.27 جنيه للشراء و39.46 جنيه للبيع، وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.27 جنيه للشراء و39.41 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية..سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.23 جنيه للشراء و100.20 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

الدولار الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار أسعار الدولار البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب الشعب العلمية

صدمة اتحاد جدة وتحدي مانشستر سيتي.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023| جدول المباريات

7 لاعبين.. إبراهيم فايق يكشف عن قائمة الراحلين عن الزمالك بفرمان أوسوريو

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

خطأ شائع عند الدخول في الصلاة يبطلها.. مجدي عاشور يحذر منها

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلن انتقال ثنائي الزمالك لسموحة.. تفاصيل

أهلاوي ولا زملكاوي؟ زوجة مدحت شلبي تكشف انتماءه الكروي.. وهذه حقيقة انتقاله للسعودية

قوات الاحتلال تعتقل 29 فلسطينيا في مواجهات بالضفة

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

رمال وأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة طقس اليوم على تلك المناطق

ضربته بحديدة حتى فارق الحياة| اعترافات تفصيلية للمتهم في جريمة العمرانية.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ