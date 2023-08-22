خبير: تطوير منظومة التعليم يعكس اهتمام القيادة السياسية بمواكبة التحولات العالمية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التطوير المستمر لمنظومة التعليم يعكس اهتمام الرئيس بتحسين جودة التعليم ومواكبة التحولات العالمية، مما يساهم في تحقيق التقدم الشامل وتنمية المجتمع.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة، أن حرص القيادة السياسية علي التطوير المستمر للمعلمين وتوفير الدعم والتدريب يعزز من دورهم كمحور أساسي في تطوير التعليم وتحقيق تحسين مستدام في جودة التعليم.

وأضاف الخبير التربوي، أن تطوير المعلمين يعتبر جزءًا أساسيًا في عملية تطوير منظومة التعليم بشكل شامل، فالمعلمون هم عنصر رئيسي في تحقيق الجودة في التعليم وضمان تحقيق أهدافه، لذلك يجب أن يتم تطوير وتدريب المعلمين بشكل مستمر لتجهيزهم بالمهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات التعليمية المعاصرة، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم والتشجيع للمعلمين لتحقيق التميز وتطوير طرق تدريس مبتكرة.

وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن برامج تطوير المعلمين تهدف إلى تحسين كفاءاتهم الأكاديمية والتربوية، ويتضمن ذلك توجيههم في استخدام أحدث التقنيات التعليمية، وتبني أساليب تدريس مبتكرة وتفاعلية تلبي احتياجات وتفضيلات الطلاب، كما يتضمن تطوير مهارات الاتصال والتفاعل مع الطلاب وأولياء الأمور بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، تدريب المعلمين على التقويم الجديد واستخدام أساليب تقويم شاملة وشفافة يساهم في تحسين عملية التقويم والتحسين المستمر في التعليم، وهذا يساهم في تقديم تجربة تعليمية أكثر فعالية وتحقيق أهداف التعليم بشكل أفضل.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تأهيل مديري المدارس أيضًا مهم جدًا، حيث يمثلون القيادة والإدارة في البيئة التعليمية، ويجب أن يكون لديهم القدرة على توجيه المدرسة نحو التحسين المستمر وتحقيق أهداف التعليم، مشددًا على ضرورة توفير الدعم والتدريب لهم يسهم في تحسين أداء المدارس والحفاظ على بيئة تعليمية محفزة وملائمة لنجاح الطلاب.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة تتطور بنية النظام التعليمي لتوفير بيئة تعليمية ملائمة وحديثة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، مثل التقنيات التعليمية المتقدمة والمختبرات والمكتبات، لتعزيز عملية التعلم وتمكين الطلاب من تطوير مهاراتهم بشكل أفضل.

وأشارالدكتور محمد فتح الله، إلى أن بالنسبة لمقارنة التعليم في مصر بالدول المتقدمة، فهذا يعد هدفًا هامًا، يمكن من خلال دراسة تجارب وأفضل الممارسات في الدول الأخرى، تطوير منظومة التعليم في مصر وتبني نماذج ناجحة، موضحًا أن من المهم تكوين شراكات دولية والتعاون مع الخبراء والمؤسسات التعليمية العالمية لتحقيق هذا الهدف.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصةً ما يتعلق بمحور المعلمين، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم، وكذا تأهيل مديري المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها في حاملي أمانة هذه المسئولية الكبيرة.