مدرب منتخب السلة : ننتظر الجماهير المصرية في مانيلا.. وفخورون بما حققناه

تحدث روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر الأول رجال، عن مشوار الفراعنة في التصفيات، والمنافسين القادمين في كأس العالم.

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وقال روي رانا :"مر عام ونصف منذ أن توليت منصب المدير الفني للمنتخب المصري. أنا من كندا وكنت مدرباً لعدد من المنتخبات الوطنية حول العالم. متحمس للغاية بشأن خطوتنا التالية في كأس العالم".

وأضاف: "كان شعور لا يصدق. أعني ، بدأنا في فبراير في داكار وخسرنا مباراتنا الأولى. ثم ركزنا والتزمنا بالأشياء التي تحدثنا عنها عندما توليت زمام الأمور وكانت النتائج مبهرة. لعبنا بقوة معًا. نحن ملتزمون بمحاولة أن نكون أفضل فريق ممكن. استخدمنا عدد كبير ومختلف من اللاعبين ، وهو أمر شائع في مرحلة التصفيات".

وأكمل: "أنا ‎فخور حقا بفريقنا ، اللاعبون والجهاز الفني والاتحاد. قام الجميع بعملهم. بالنسبة لي ، كانت الفرحة كبيرة للجميع في مصر، اللاعبون والجهاز والاتحاد. لم أقل الكثير لأنني كنت أرغب مشاركة اللاعبين في احتفالاتهم. أخبرتهم كم انا فخور بهم. كانت لحظة رائعة لنا جميعًا ، والأهم من ذلك بالنسبة لجميع المصريين".

وواصل: "أعتقد أن أهم شيء بالنسبة لنا هو فهم من نحن. يجب أن يكون لدينا شعور حقيقي بالتواضع ونحن ندخل هذه البطولة. سنكون المفاجاة الغير متوقعة في كل مباراة".

واستطرد: "كل من يعرف كرة السلة الدولية يدرك قوة منتخب ليتوانيا. أعرف كذلك قوة المكسيك من الفترة التي أمضيتها في الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، أظهروا قوتهم في FIBA Americas مؤخرًا. قاموا ببناء فريق قوي للغاية بضم الكثير من المواهب التي تلعب في الولايات المتحدة ، لأنها قريبة جدًا بالنسبة لهم للوصول إلى تلك المنافسة. مونتينيجرو بلد غير معروف للكثير من الناس الذين لا يتابعون كرة السلة ، لكنهم في الواقع قوة حقيقية. كانت جزء من يوغوسلافيا وبها مواهب عظيمة و لاعبين أقوياء. سيكونون منافس صعب للغاية. لذلك علينا أن نلعب بأفضل ما في وسعنا ونأمل أن نحقق الانتصارات".

وتابع رانا: "أتمنى أن نلعب بأفضل ما يمكننا. أريد الاستفادة القصوى من كل فرصة لدينا للعب وبعد ذلك ستأتي النتائج. فكرة الفوز بكأس العالم، كلها أفكار قائمة على النتائج. سنواصل تطبيق طريقتنا وعلينا فقط أن نكون في أفضل حال ممكن في كل مباراة، وبعد ذلك ستأتي النتائج".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "لن يكون الأمر سهلاً، هذا أمر مؤكد. لا أعرف ما هي ‎الفرص. الشيء الوحيد الذي يمكننا التحكم فيه هو مجموعتنا والفرق التي سنلعب معها. هناك الكثير من العوامل المختلفة التي تدخل في التصفيات ، خاصة مع تأهل فريق واحد فقط من إفريقيا. هذا سيكون تحديا. في بعض الأحيان تعرف ما يحدث في المجموعات الأخرى ، ليس لدينا سيطرة على ذلك. لذا ، من الصعب جدًا عمل أي نوع من التنبؤات. لذلك لن نركز على ذلك. سنركز على أنفسنا".

واختتم روي رانا حديثه: "أنا متحمس للغاية. نأمل أن نرى بعض الأعلام والجماهير المصرية في مانيلا. أعتقد أن هذا سيكون أمرا خاصًا بالنسبة لنا. ونأمل أن ينضم المزيد والمزيد من المشجعين إلى هذا الفريق. هذا فريق شاب. مستقبل كرة السلة المصرية قوي حقًا. سيكون لدينا بعض الوجوه الجديدة هذه المرة، وأعتقد أن مصر يمكن أن تكون متحمسة حقًا بشأنها. فخورون بما حققناه في فترة قصيرة ونلتزم به على المدى البعيد ، لأن هذا وقت مميز للغاية لكرة السلة المصرية".