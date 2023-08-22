كواليس صفقة انتقال زيزو إلى الشباب السعودي بعد استقالة إدارة الزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس صفقة انتقال أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، إلى الشباب السعودي والخطوات المقبلة التي ينوي اللاعب اتخاذها ووالده في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عرض الشباب لم يسدل الستار عليه بعد ولا يزال النادي السعودي يسعى للتعاقد مع اللاعب.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «أحمد سيد زيزو هو نجم الشباك في الدوري المصري على مدار الموسمين الماضيين. الكل يشهد له باحترافية حتى في ظل أسوأ الظروف التي مر بها نادي الزمالك في الموسم الماضي».

وأضاف: «أحمد سيد زيزو نشر «ستوري» ثم حذفها مرة أخرى بعدها بدقائق ونشر بعدها «استوري» أخرى وجه من خلالها رسالة لجماهير الزمالك»، مشيرًا إلى أن رسائل زيزو لجمهور الزمالك تلقاها جمهور الزمالك بشكل إيجابي جدًا».

وتابع حتحوت: «الجديد في قصة زيزو في أن نادي الشباب لم يتوقف عن البحث عن ضم أحمد سيد زيزو».

وأشار حتحوت إلى أن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي سيعقد خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعًا لحسم موقفهم من ضم أحمد سيد زيزو، والاستقرار على العرض المالي الذى سيتم إرساله لنادي الزمالك مقابل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولفت حتحوت إلا أنه حتى هذه اللحظة الزمالك لم يتلق أي عرض مالي لانتقال زيزو للشباب السعودي، وعرض الشباب قد يصل إلى 8 ملايين دولار، كما أن اللاعب لم يوقع على أى عقود مع الشباب حتى الآن.

وتحدث حتحوت عن أن زيزو يمتلك عروضا أخرى من السعودية للرحيل عن الزمالك، وأبرزها أندية الخليج (أقدم العروض)، والاتفاق، إلا أن الشباب السعودى هو الأكثر جدية، مضيفًا: «كما أن الوحدة الإماراتى يرغب فى ضم اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع».

وقال حتحوت: «إدارة الشباب السعودي تسعى بشتى الطرق لإبرام صفقات قوية من بينهم أحمد سيد زيزو، لمواجهة الفرق الأربعة الكبار فى الدوري السعودي».

وذكر حتحوت أن إدارة الشباب تواصلت مع والد اللاعب، وهو كيله من أجل التفاوض من أجل انتقال اللاعب وذلك بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك.

وقال حتحوت ايضًا: «بمجرد أن ترسل إدارة الشباب السعودى العرض المالي لضم زيزو ، سيتوجه والد اللاعب (وكيله) إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويعرض عليه الأمر فى ظل عدم وجود مجلس إدارة حالي لنادي الزمالك».

وأوضح حتحوت أن والد اللاعب أحمد سيد زيزو سيتحدث مع وزير الشباب والرياضة عن أهمية انتقال اللاعب للدورى السعودى ومنافسته لأفضل لاعبي العالم والمتواجدين مع الفرق السعودية.

وأضاف أن زيزو يؤكد أنه مرتبط ارتباطًا تامًا بالزمالك وجماهيره، وأنه يعلم جيدا كونه أيقونة بالنسبة للجمهور، ويرغب في أن يفيد النادي بقيمة الصفقة وأن يستفيد في مسيرته، مستطردًا أن زيزو يرى أن احترافه في السعودية قد يكون محطة للانتقال للدوري الإنجليزي، ليعود بعدها لإنهاء مسيرته في الزمالك.

وعلّق حتحوت قائلًا: «مؤكد أن الدوري السعودي سيكون محطة من أجل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في ظل الأعين المسلطة على الدوري هناك».

ونوه حتحوت إلى أن أحمد سيد زيزو ووالده اجتمعا مع الإدارة قبل رحيلها وعرضا عليهم إمكانية الرحيل عن الزمالك، لافتًا إل أن أحمد سيد زيزو يحق له الحصول من نادى الزمالك على 10 ملايين جنيه مستحقات متأخرة وعرض التنازل عن جزء منهم مقابل الموافقة على الرحيل.

وبيّن حتحوت أن اللاعب كان قد حصل على وعد من إدارة الزمالك السابقة بصرف 5 ملايين جنيه الأسبوع الحالي، وصرف 5 ملايين أخرى بداية الشهر المقبل، ولكن كل الاتفاقات تعطلت بعد استقالة مجلس الإدارة.