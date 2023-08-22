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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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7 أسباب تجعلك تضعين الخل مع كل غسلة للملابس

7 أسباب تجعلك تضعين
7 أسباب تجعلك تضعين الخل مع كل غسلة للملابس

كشفت خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد، عن 7 أسباب تجعلك تضعين الخل مع كل غسلة للملابس. 

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 7 أسباب تجعلك تضعين الخل مع كل غسلة للملابس


وقالت من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أن وضع الخل مع كل غسلة للملابس يمكن أن يكون مفيدًا لعدة أسباب، بما في ذلك:

تنعيم الأقمشة: الخل يعمل كمادة تنعيم طبيعية للأقمشة. يساعد في تنعيم الألياف وجعل الملابس أكثر نعومة وليونة.

تقليل التجعد: يمكن للخل أن يساعد في تقليل التجاعيد في الملابس. يعمل على تهدئة الألياف وتقليل التوتر الناتج عن الغسيل، مما يقلل من تجاعيد الملابس.

إزالة الروائح الكريهة: الخل له خاصية امتصاص الروائح الكريهة. يمكن أن يساعد في إزالة الروائح العالقة في الملابس، مثل رائحة العرق أو الروائح العالقة من الطهي.

تثبيت الألوان: يعتبر الخل مثبتًا للألوان الطبيعي. يمكن أن يقلل من تلاشي الألوان في الملابس بعد الغسيل المتكرر ويساعد في الحفاظ على تألق الألوان الزاهية.

إزالة البقع: يمكن استخدام الخل لإزالة بعض البقع العنيدة، مثل بقع العشب أو القهوة. يمكن وضع الخل مباشرة على البقع قبل الغسيل للمساعدة في إزالتها.

منع تراكم الوبر: الخل يمكن أن يساعد في منع تراكم الوبر على الملابس. يعمل على تنظيف الألياف وإزالة الشوائب، مما يقلل من تساقط الوبر وتراكمه.

مضاد للبكتيريا والفطريات: الخل له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. يمكن استخدامه كمطهر طبيعي للملابس، مما يساعد في التخلص من البكتيريا والروائح الكريهة المرتبطة بها.

مع ذلك، قد يؤثر استخدام الخل على بعض أنواع الأقمشة الحساسة، لذا يجب تجربته أولاً على قطعة صغيرة من القماش قبل استخدامه على كل الملابس.

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