أستاذة طب نفسي تكشف كيفية تعامل الأم مع مشكلات ابنتها المراهقة

كشفت الدكتورة شيرين مكاوي، أستاذ مساعد الطب النفسي، عن طريقة التعامل مع الفتيات بمرحلة المراهقة، موضحة أن التفهم هو أنسب الحلول للتعامل مع مشاكل هذه المرحلة.

وأضافت "مكاوي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن محاولة الأم في توصيل المعلومة وشرح سبب التقلب المزاجي التي تمر بها الفتاه هو أمر ضروري لتعلمه الفتاة المراهقة، و من ناحية أخرى يجب أن تكون الأم مُتفهمة و مُقدرة لما تمر به ابنتها.

اضطراب في تنظيم المشاعر

ولفتت، إلى أن المراهقات يجب أن يتعلموا كيفية التعبير عن مشاعرهم و تسميتها، و توضيح الفرق بين الفكرة و الشعور الذي تمر به، موضحة أن الأمهات يجب أن تكن تفاعلاتهم تجاه المواقف مختلفة، متابعة: "بيكون موجود شبه اضطراب في تنظيم المشاعر".