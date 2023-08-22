أستاذ طب نفسي: البنات بتبقى كارهة شكلها في فترة المراهقة.. هذه الأعراض

أكدت الدكتورة شيرين مكاوي، أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، أن أكثر المشاكل التي تواجه المراهقين هي الصدمات العاطفية، و بالنسبة للشابات فتكون المشكلة في الشكل الجديد التي أصبحت عليه و تأثرها بمقارنة نفسها بمن حولها.

وأوضحت "مكاوي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن فكرة تقبل الفتاة من قبل من حولها من أكثر المشاكل التي تواجه المراهقات بهذه المرحلة، و أكثر ما يؤثر فيها نفسيا هو كونها جزء من مجموعة معينة و مرغوب بها.

ونوهت، إلى أن التنمر الذي يكون من خلال السوشيال ميديا أصبحت مشكلة العصر لدى المراهقات، كاشفة الأعراض التي توضح وجود مشكلة نفسية لدى المراهق و منها: تغيير السلوك و الميل للعصبية والحساسية الزائدة.

مؤشرات المشاكل النفسية

وأضافت، أن تدهور التحصيل الدراسي أيضا مؤشر لوجود مشكلة نفسية لدى المراهق، بالإضافة إلى التغيير في معدل النوم المعتاد و فقدان الشهية أو زيادتها.

واستطردت، عدم الرغبة في التعامل مع الأهل أو الأصدقاء و الميل للعزلة الاجتماعية.

