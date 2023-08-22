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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حي الجمرك يعقد اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفولة

اجتماع بحي الجمرك
اجتماع بحي الجمرك وسط الإسكندرية

عقد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية اجتماعًا بقيادة المهندسة نهي خليفة  رئيس حي الجمرك ورئيس لجنة حماية الطفولة اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفولة الدوري بديوان عام الحي ،  بحضور مديرة اللجنة الفرعية للطفولة بالحي، ومنسق اللجنة الفرعية بالمحافظة  احمد حسن وأعضاء الوحدة الفرعية وكافة السادة  التنفيذيين أعضاء اللجنة الفرعية من الصحة والتربية والتعليم والقوي العاملة والشباب والرياضة وكافة الجمعيات الشريكة جمعيات صبايا الخير والشابات المسلمات وأـعضاء اللجنة الفرعية بالحي وجمعية أهالي الظاهرية عضو خط النجدة بالحي.

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وذكر الحي أن هذا يأتي بناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بملف الطفولة وبمتابعة الدكتورة جاكلين عازر - نائب المحافظ لمنظومة عمل لجان حماية الطفولة علي مستوي أحياء الثغر.
وتناول الاجتماع مناقشه كافة  بلاغات خط نجدة الطفل وحالات الأطفال المعرضة للخطر  خلال شهر يونيو ٢٠٢٣، وعددها ٢١ بلاغ لعدد ٣٠  حالة طفل  واردة من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وأيضا من خلال رصد الوحدة الفرعية  لبحث آلية حمايتهم من الخطر  وتقديم كافة الخدمات و سبل الدعم اللازم لهم  .
وخلال الاجتماع تم  عرض العديد من الفعاليات والأنشطة التي قامت بها اللجنة الفرعية ومنها المشاركة في ورشة عمل بعنوان العلاج النفسي بالرسم بدعوة كريمة من جمعية كاريتاس مصر عضو اللجنة ، وكذلك حضور ورشة تدريبية عن سياسات الحماية بالجمعية.

كما تم عقد ورشة رسم لعدد ٢٦ طفلا خلال احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندريةبمشاركة جمعية صبايا الخير .
وتم تفعيل مبادرة المحافظ “طاقة بلا إعاقة” بمشاركة ٣٣ طفلة للتوعية بالخدمات المقدمة والنظافة العامة.

️كما تم عقد ندوة بمدرسة اسماعيل صبري استهدفت عدد ١٦ طفلا وذلك في إطار الاهتمام بالتوعية الدينية وغرس القيم الأخلاقية الصحيحة. 
وجاري التنسيق مع مركز شباب الانفوشي لاستقبال حالات اللجنة من الأطفال خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع  التربية والتعليم وجمعية كاريتاس، كما تم التنسيق مع إدارة الجمرك التعليمية لعقد عدد من الندوات الدينية، وأيضا تفعيل مبادرة أتحضر للأخضر بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة خلال الشهر الحالي .
وجاري التنسيق مع التربية والتعليم و جمعية كاريتاس لعقد عدد من ورش العمل عن الإسعافات النفسية الأولية للمدرسين وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.

الاسكندرية اجتماع اللجنة التوعية الدينية الجمرك الخدمات المقدمة التربية والتعليم العلاج النفسي

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