ستخسر الحرب.. زيلينسكي يهدد روسيا بعد تزويد الغرب لأوكرانيا بطائرات F-16

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام حشد في الدنمارك، يوم الاثنين، إن وعده بتسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف -16؛ جعله واثقا من أن أوكرانيا قد تنهي الغزو الروسي.

أعلنت الدنمارك وهولندا يوم الأحد أنهما ستزودان أوكرانيا بطائرات F-16 الأولى ، ومن المقرر تسليم الستة الأولى في العام الجديد تقريبًا. ووافقت واشنطن على تسليم الطائرات قبل رحلة زيلينسكي إلى كوبنهاغن.

وقال زيلينسكي لآلاف الأشخاص الذين تجمعوا خارج البرلمان الدنماركي للاستماع إلى خطابه: 'اليوم نحن واثقون من أن روسيا ستخسر هذه الحرب'.

وحذرت روسيا في وقت سابق من أن إمداد أوكرانيا بهذه الطائرات لن يؤدي إلا إلى تصعيد الحرب التي استمرت قرابة 18 شهرًا. تحتل القوات الروسية ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية وتكافح كييف بشدة لطردهم.

وقال السفير الروسي فلاديمير باربين في بيان نقلته وكالة ريتساو للأنباء: 'حقيقة أن الدنمارك قررت الآن التبرع بـ 19 طائرة من طراز F-16 لأوكرانيا تؤدي إلى تصعيد الصراع'.

وقال 'من خلال الاختباء وراء فرضية أن أوكرانيا نفسها يجب أن تحدد شروط السلام ، تسعى الدنمارك بأفعالها وأقوالها إلى ترك أوكرانيا دون خيار آخر سوى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا'.

وقال الجيش الأوكراني إن الطائرة كانت حيوية لنجاح هجومه المضاد، الذي سار ببطء منذ إطلاقه في أوائل يونيو، لأنه سيمنع الطائرات المقاتلة الروسية من مهاجمة القوات المتقدمة.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن المتحدث باسم القوات الجوية يوري إهنات قوله: 'التفوق في الجو هو مفتاح النجاح على الأرض'.

وقال وزير الدفاع الدنماركي جاكوب إليمان جنسن إن أوكرانيا لا يمكنها استخدام طائرات إف-16 المتبرع بها إلا داخل أراضيها.

وقالت إليمان جنسن يوم الاثنين: 'نحن نتبرع بالأسلحة بشرط استخدامها لطرد العدو من أراضي أوكرانيا. وليس أبعد من ذلك'.

وقال: 'هذه هي الشروط، سواء كانت دبابات أو طائرات مقاتلة أو أي شيء آخر'.

ستقوم الدنمارك بتسليم 19 طائرة في المجمل. تمتلك هولندا 42 طائرة من طراز F-16 متاحة إجمالاً، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كان سيتم التبرع بها جميعًا أم لا.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القرار بأنه 'اتفاق اختراق'.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف يوم السبت إن الطيارين الأوكرانيين بدأوا التدريب، لكن تدريب المهندسين والميكانيكيين سيستغرق ستة أشهر على الأقل وربما أطول.