محمد صلاح يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح في صورة بملامح غامضة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

علي الجانب الاخر أكدت تقارير صحفية، أن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يتواجد حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، للتوقيع مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، لضمه إلى صفوف الفريق.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الاتحاد يبذل جهودًا قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، بعد تحصلهم على موافقة “مو” على العرض المقدم ماليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة، إضافة لخيارات مطروحة في قلب الدفاع أبرزهم جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال.