أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما.. اعرفهم بالأسماء

أعلن مهرجان القاهرة للدراما عن أعضاء لجنة التحكيم، وضمت القائمة، كال من “يحيى الفخراني، المخرج جمال عبد الحميد، إلهام شاهين، كريم عبد العزيز، السيناريست عبد الرحيم كمال”.

وتصدر البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة عبر جوجل، لمعرفة طرق التصويت على اختيار الفنانين والفنانات والمخرجين في مهرجان لقاهرة للدراما في دورته الثانية التي من المقرر إقامتها في عام 2023 بمدينة العلمين.

ومن المقرر أن يُقام مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية يوم الخميس 24 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، والذي سيتم الاحتفال خلاله بـ60 سنة دراما ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام حاليًا، ويشارك الجمهور في التصويت لاختيار أفضل الأعمال الدرامية.

القاهرة للدراما 2023 يضغط على اللينك التالي

https://www.starscraperawards.com/Survey

للتصويت على اختيار النجم المفضل يضغط الشخص على صوت لأفضل النجوم والأعمال الدرامية.

في الخطوة الثانية سيكون اختيار المسلسل في الصفحة التالية التي تحمل سؤال من ما هو أفضل مسلسل.

وفي الصفحة الثالثة يختار المصوّت أفضل ممثلة دور أول.

وفي التالي يتم التصويت لاختيار أفضل ممثل دور ثاني.

كما يمكن اختيار أفضل مخرج من خلال تصويت الجمهور في الصفحة السابقة.

ومن ثم التصويت لاختيار أفضل ممثلة دورثاني.

وأخيرًا اختيار أفضل وجه صاعد.



مدينة العلمين ومهرجان القاهرة للدراما

تستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" بعد غد، الخميس، الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.