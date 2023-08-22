أهداف استثمارية وخدمات متطورة.. كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة

أكد الكاتب الصحفي أحمد عامر، أنه تم اختيار منطقة بشتيل لعمل محطة صعيد مصر، لأنها منطقة متوسطة بين الجيزة و محطة رمسيس الأساسية، بجانب أنها مربوطة بشبكة مواصلات على مستوى الجمهورية، ولكبر المساحة أيضًا، حيث تم البناء على حوالي ما يقرب من 60 فدان، بالإضافة إلى إمكانية التوسع وإنشاء جراج للسيارات يستوعب حوالي 1000 سيارة.



وأضاف “عامر” ، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، أن إقامة سكة حديدية جديدة في منطقة بشتيل لم يأتي من فراغ وإنما كانت هناك أسباب أرغمت الدولة على إقامتها ويأتي على رأسها الزيادة السكانية، متابعًا أن هناك أهداف استثمارية أيضًا من وراء هذه المحطة، ويأتي على رأسها امكانية التوسع وأماكن للترفيه وإنشاء أماكن لانتظار السيارات وغيرها.



وتابع الكاتب الصحفي، أن هناك ربط بين محطة بشتيل وخطوط المترو وذلك من أجل خلق شبكة مواصلات متكاملة وتقديم خدمة متطورة من تقديم خدمات انترنت مجانية وأماكن لائقة للانتظار.