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رئيس التحرير
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سوق مفتوحة والدفع إلكتروني.. التنمية المحلية: زيادة عدد المنتجين والحرفيين على "أيادي مصر"

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

تحدث الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل زيادة عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادي مصر"، قائلا: إنها مبادرة أقامت بشراكة إستراتيجية ما بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأغذية العالمي، مشيرا إلى أنها منصة متكاملة وجميع صغار المنتجين فى مصر يسجلون بها.

وأضاف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك 27 وحدة للمبادرة فى 27 محافظة، وتلك الوحدات تقوم بتدريب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى كيفية التسجيل على المنصة وكيف يتم تطوير منتجاتهم بشكل حرفي وعالي، ثم فتح حساب لهم، يدخلون عليه مباشرة قيمة المدفوعات، وبالتالي يتم إختيار أى منتج من المنصة وشرائه، ويغلف ويعبأ ويصل للمنزل والدفع إلكترونيا.

وتابع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن تلك المنصة تعتبر سوقا مفتوحة، إضافة إلى المعارض التي تقوم الوزارة بالإشراف عليها فى المحافظات المصرية، بشراكة إستراتيجية مع شركاء التنمية، وبالتالي يكون شكلا من أشكال الترويج للمنتجات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

التنمية المحلية خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ايادى مصر الحرف اليدوية سوق مفتوح

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