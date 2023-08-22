تجديد حبس المتهم بالتخلص من زوجته بسبب المواد المخدرة بالقليوبية

قررت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية تجديد حبس المتهم بالتخلص من زوجته 15 يوما على ذمة التحقيق.



وخلال التحقيقات قالت والدة المجني عليها إن ابنتها كانت على خلافات دائمة مع زوجها بسبب تعاطيه المواد المخدرة وإن المتهم كان دائم الشجار معها بسبب مصاريف المنزل ومتطلبات أطفالها وكان يتعدى عليها بالضرب لأتفه الأسباب، وطلبت بأخذ حق نجلتها والقصاص العادل من القضاء بإعدام المتهم.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات وتوفيت متأثرة بإصابتها.



وتوصلت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية قيام زوج المتوفاة ويدعى محمود م ب، 30 سنة، كبابجى، بالتعدي على المجنى عليها زوجته، 25 سنة، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه و3 طعنات في البطن وتوفيت متأثرة بإصابتها.



وكشفت التحريات أن يوم الواقعة، قام المتهم بتعاطي المخدرات وحدث خلاف بينه وبين المجني عليها لمنعه من تناول المواد المخدرة واحتد الخلاف بينهما حتى تطورت لمشاجرة قام خلالها الزوج بطعنها عدة طعنات نافذة بالبطن وجرح ذبحي بالرقبة وتركها غارقة في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وألقى القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة.