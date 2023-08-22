مؤشر نيكي الياباني يرتفع للجلسة الثانية بدعم من أسهم البنوك والرقائق

أغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي الثلاثاء 22 أغسطس مع صعود أسهم البنوك في ظل قفزة في عوائد السندات وكذلك الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها ببورصة وول ستريت.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، ارتفع مؤشر نيكي 0.92% ليغلق عند 31856.71 نقطة، ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفع 185 سهما وتراجع 35 بينما استقرت 5 أسهم دون تغير.

وبمكاسب اليوم يواصل نيكي الصعود، إذ زاد 0.37% في الجلسة الماضية بعدما سجل أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الأسبوع الماضي، وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08% ليغلق عند 2265.71 نقطة.

وسجل مؤشر القطاع المصرفي أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو وزاد 2.92% بعدما عزز ارتفاع العوائد طويلة الأجل التوقعات للأرباح من الإقراض.

وارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق والمورد لشركة إنفيديا 4.6% ليصبح أفضل الأسهم أداء على المؤشر نيكي ويضيف 58 نقطة إلى المؤشر، وقفزت أسهم إنفيديا 8.5% الليلة الماضية ترقبا لإعلان الشركة نتائجها غدا الأربعاء.