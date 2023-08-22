عمر كمال يمثل مصر فى مهرجان التراث بكندا

نشر الفنان عمر كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن مشاركته فى مهرجان التراث المصرى بكندا.

وقال عمر كمال: سعيد إني هقابل كل أحبابي في كندا.. ‏وبتشرف بتمثيل بلدي مصر، وإني جزء من أكبر مهرجان للإحتفال بالتراث المصري في كندا.. ‏هستنى كل الجالية المصرية والعربية نغني وننبسط سوا إن شاء"

وتقدم حفلتين للمطرب عمر كمال فى 25 و26 أغسطس الحالى.

عمر كمال

عمر كمال

طرح كل من عمر كمال وحسن شاكوش أحدث كليباتهم بعنوان فى داهية، وذلك من خلال موقع الفيدوهات الشهير يوتيوب.

وجاء طرح الأغنية بعد تأجيل لمدة أسبوع كامل بسبب وفاة والدة الفنان أحمد شيبة حيث كتب عمر كمال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: احتراما لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان أحمد شيبة، بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللي معاد نزولها لبعد أيام العزاء.

في داهية من كلمات إسلام المصري ومحمد حسني ومن ألحان عمر كمال وناصر بيتس ومن توزيع إسلام ساسو.