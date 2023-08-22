عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: نحضر مفاجأة للجماهير بشأن فتوح وزيزو

فتوح وزيزو
فتوح وزيزو

قدم اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، وعدا لجماهير الزمالك بشأن ثنائي الفريق أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بعد توليه المهمة، خلال الساعات الماضية.

وقال حسن موسى في تصريحات خاصة: “المهمة صعبة، لكن أعد جماهير الزمالك بأن نبذل قصارى جهدنا من أجل نادي الزمالك.. نادي الزمالك يرحب بكل أبنائه ولا يوجد أي خلافات مع أي شخص، الزمالك يحتاج لابنائه من أجل التكاتف”.

المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: نحضر مفاجأة للجماهير بشأن فتوح وزيزو

وتابع: “هناك مفاجأة لجماهير الزمالك خلال ساعات بشأن الثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو لاعبي الفريق، سيكونون سعداء بسببها".

وأوضح: “لم يتم تحديد موعد انتخابات الزمالك حتى الآن، وموجودين حتى ننتهي من عملنا داخل نادي الزمالك”.

وبدأت إجراءات تسليم نادي الزمالك إلى اللجنة الثلاثية برئاسة حسن موسى المدير التنفيذي للنادي من قبل لجنة مديرية الشباب والرياضة لمحافظة الجيزة.

 

حسن موسى نادي الزمالك الزمالك أحمد فتوح أحمد سيد زيزو زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

ترشيحاتنا

موظف يختلس 5 ملايين جنيه من الشركة مقر عمله بالقاهرة

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والبريد لتقديم الخدمات اللوجستية للعملية الانتخابية

استعمار جديد.. الجارديان: الدول الغنية تنصب فخًا للدول الفقيرة لسداد الديون

بيان هام من الاتحاد الإفريقي بشأن عضوية النيجر

شاهد كيف يقضي 12 ألف نزيل من أفراد العصابات يومهم بأكبر سجن أمريكي

عالم أزهري لـ متصل: لا تُبقي زوجتك على ذمتك يوما واحدا.. ما قصتها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

طريقة تخزين المانجو بعدة طرق

شاهد.. أطول عارضة أزياء في العالم تعلن دخولها مسابقة جديدة

سر صادم.. شاب يثير الجدل بسبب عضلتين غريبتين في ذراعيه

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ