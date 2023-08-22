قدم اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، وعدا لجماهير الزمالك بشأن ثنائي الفريق أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بعد توليه المهمة، خلال الساعات الماضية.

وقال حسن موسى في تصريحات خاصة: “المهمة صعبة، لكن أعد جماهير الزمالك بأن نبذل قصارى جهدنا من أجل نادي الزمالك.. نادي الزمالك يرحب بكل أبنائه ولا يوجد أي خلافات مع أي شخص، الزمالك يحتاج لابنائه من أجل التكاتف”.

المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: نحضر مفاجأة للجماهير بشأن فتوح وزيزو

وتابع: “هناك مفاجأة لجماهير الزمالك خلال ساعات بشأن الثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو لاعبي الفريق، سيكونون سعداء بسببها".

وأوضح: “لم يتم تحديد موعد انتخابات الزمالك حتى الآن، وموجودين حتى ننتهي من عملنا داخل نادي الزمالك”.

وبدأت إجراءات تسليم نادي الزمالك إلى اللجنة الثلاثية برئاسة حسن موسى المدير التنفيذي للنادي من قبل لجنة مديرية الشباب والرياضة لمحافظة الجيزة.