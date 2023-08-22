تضامن الغربية تنقذ حياة سيدة مصابة بلا مأوى ونقلها لدار المسنين بطنطا ..صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن نجاح د.خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغربية في انقاذ مواطنه مصابه بعدم الحركه مواليد1981 من التشرد بالشارع لعدم وجود أهل لها بعد أن تخلى عنها زوجها حسب أقوالها وأقوال أهل الخير.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

في ذات السياق كشف د.خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغرببة أنه تلقى اتصال من احدى السيدات المحترمات فاعلى الخير بوجود سيده مسنه امام السيد البدوى فى حالة اعياء مشيرا إلى التنسيق مع مع اكثر من مواطن وشرحوا حالتها .



كما أشار إلي إخطار المحاسب أحمد حمدي عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية والمحاسب شيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية بالحاله والذين أوصوا بسرعة التدخل وعمل اللازم .

وأفاد "أبوالمجد" أنه تم انتقال رئيس الفريق الى مقر جلوس المواطنة امام السيد البدوي قد فوجئنا بانها لا تتجاوز الـ45 مشيرا أنها افادت بكونها من القاهرة شبرا الخيمة ولكنها قد اصيبت بجلطة بسيطة عقب وفاة والدتها لكن زوجها لم يتحمل وقام بطلاقها ورميها بالشارع واخذ اولادها مما تسبب بحدوث مضاعفات وجلطو اخرى منذ اكثر من سبع سنوات وكانت تعالج بمستشفى الدمرداش بمساعدة فاعلى الخير الى ان قام احد الاشخاص باحضارها الى طنطا بحجة ادخالها مستشفى الجامعة وتركها امام السيد البدوى منذ اكثر من عشرة ايام ولا تعرف سبب ذلك لافتا إلي أنه عرض ان ندخلها مؤسسة المسنين والعجزة لحين تدبر الموضوع رحمة بها والحمد لله وافقت وتم اصطحابها وحملها من المواطنين ابناء البلد وقد قامت بعض السيدات التى رفضن ان نصطحبها بحالتها وقمن بعمل ساتر عليها وقاموا بتنظيفها والبسوها ملابس نظيفة تبرعا من اهل الخير حيث انها تعانى من شلل حركى تام بالقدمين نتيجة جلطات .





كما تم التحدث والتواصل مع اكثر من مواطن وشرحوا حالتها وتم العرض عليها لإدخالها دار مسنين لرعايتها نظرآ لظروفها الحرجة ووافقت على الفور بالذهاب والدخول الى دار المسنين .

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