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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأشغال الشاقة .. مصير رجل أنهى حياة زوجته ضربًا بالسويس

جثـ ــة
جثـ ــة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) إثر قيامه بالتعدي عليها بالضرب داخل محل سكنهما لخلافات الزوجية وحال ملاحقته لها واصطدمت بلوح زجاج مما أدى إلى سقوطها أرضاً مما تسبب فى وفاتها.

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وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الضرب في القانون 

 

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك إنهاء حياته ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

مديرية أمن السويس خلافات ضرب قانون العقوبات سجن الأشغال الشاقة

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