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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيتخانق معاها.. رجل ينهي زوجته ضربا بالسويس

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بوفاة (زوجته "ربة منزل") وبها إصابات متفرقة بالجسم إثر سقوط جسم زجاجى على الرأس أدى إلى الوفاة.

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجنى عليها وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بالتعدى عليها بالضرب داخل محل سكنهما لخلافات الزوجية وحال ملاحقته لها واصطدمت بلوح زجاج مما أدى إلى سقوطها أرضاً مما تسبب فى وفاتها.

وبسؤال شقيقة المجنى عليها (مقيمة بذات العنوان) واتهمت الزوج بإحداث إصابة شقيقتها التى أودت بحياتها وأضافت بأنه دائم التعدى عليها لخلافات الزوجية بينهما، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المجني عليها امن السويس رجل يقتل زوجته شقيقة المجني عليها قتل زوجته

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