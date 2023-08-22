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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اصدار 44 عقد مؤمن لمواطني مدينة نويبع

فودة يعتمد
فودة يعتمد

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عدد 11 عقد مؤمن لأهالي مدينة نويبع ضمن منظومة اصدارات الوثائق المؤمنة، وذلك خلال عرض اللواء مصطفي عابدين رئيس مدينة نويبع بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وأشاد المحافظ بإصدار العقود المؤمنة وفقا لتوجهات الدولة بالتحول الرقمي، واصدار الوثائق المؤمنة للحفاظ علي الوثيقة وضمان عدم تغيير أي بيانات بها، وطبقًا للمعايير الدولية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة .

ووجه المحافظ بضرورة إصدار جميع العقود والتراخيص بجميع مدن المحافظة طبقا لمنظومة الوثائق المؤمنة .

وأشار رئيس مدينة نويبع انه تم اصدار 33 عقدا مؤمن بالإضافة لعدد 11 عقد تم اعتمادها اليوم ليصبح إجمالي التعاقدات المؤمنة التي تم إصدارها لمدينة نويبع حتى الآن 44 عقدا مؤمنا.

فودة يعتمد

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FB_IMG_1692707490603
جنوب سيناء إصدار وثائق مؤمنة عقود تنمية نويبع

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