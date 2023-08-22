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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة شخص من تهمة حيازة هيروين في دار السلام

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، ببراءة شخص من تهمة حيازة وإحراز مُخدر الهيروين في دار السلام.

كانت النيابة قد وجهت للمُتهم أحمد . ع – 24 سنة بتهمة الإتجار في الهيروين بمنطقة دار السلام. 
وأوضحت التحريات أنه حال مرور قوة أمنية في شارع النجاح بمنطقة عزبة خير الله دائرة القسم شاهد شخصين أحدهما مُمسك بكيس بلاستيك شفاف بداخله لفافات بلاستيك بداخل كل لفافة مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين المخدر، وبتفتيشها تبين أنها مسحوق من الهيروين المُخدر. 


وأشارت التحريات أنه بالكشف على المُتهم تبين سابق اتهامه في قضية مُخدرات.

الهيروين التجمع الخامس الاتجار فى الهيروين الهيروين المخدر عزبة خير الله منطقة عزبة خير الله منطقة دار السلام

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