براءة شخص من تهمة حيازة هيروين في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، ببراءة شخص من تهمة حيازة وإحراز مُخدر الهيروين في دار السلام.

كانت النيابة قد وجهت للمُتهم أحمد . ع – 24 سنة بتهمة الإتجار في الهيروين بمنطقة دار السلام.

وأوضحت التحريات أنه حال مرور قوة أمنية في شارع النجاح بمنطقة عزبة خير الله دائرة القسم شاهد شخصين أحدهما مُمسك بكيس بلاستيك شفاف بداخله لفافات بلاستيك بداخل كل لفافة مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين المخدر، وبتفتيشها تبين أنها مسحوق من الهيروين المُخدر.

وأشارت التحريات أنه بالكشف على المُتهم تبين سابق اتهامه في قضية مُخدرات.