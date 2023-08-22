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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: ضبط 790 كرتونة سجائر في مخزن بطنطا

صدى البلد

نظمت مديرية التموين بالغربية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالغربية  بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين وإداره حماية المستهلك وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. 

أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخازن بمدينة طنطا به كمية من السجائر مختلفه الأنواع و التي كانت محجوبة بالمخزن عن العرض والبيع للجمهور بغرض التربح غير المشروع و خلق أزمات في السوق وزيادة الطلب عليها.

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وأسفرت الحملة من ضبط مسؤول المخزن وتم عرضه علي النيابه العامه لعدم البيع و الاحتكار حيث تم التحفظ علي المضبوطات و هي تقدر بكميه 790 كرتونه سجائر مختلفه الانواع، وجاري استمرار الضربات من مديرية التموين الغربيه ضد محاربه الاحتكار و زياده الاسعار.
 

إدارة حماية المستهلك إدارة الرقابة التموينية إدارة مباحث التموين التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي الرقابة التموينية

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