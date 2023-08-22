التموين: ضبط 790 كرتونة سجائر في مخزن بطنطا

نظمت مديرية التموين بالغربية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالغربية بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين وإداره حماية المستهلك وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخازن بمدينة طنطا به كمية من السجائر مختلفه الأنواع و التي كانت محجوبة بالمخزن عن العرض والبيع للجمهور بغرض التربح غير المشروع و خلق أزمات في السوق وزيادة الطلب عليها.

وأسفرت الحملة من ضبط مسؤول المخزن وتم عرضه علي النيابه العامه لعدم البيع و الاحتكار حيث تم التحفظ علي المضبوطات و هي تقدر بكميه 790 كرتونه سجائر مختلفه الانواع، وجاري استمرار الضربات من مديرية التموين الغربيه ضد محاربه الاحتكار و زياده الاسعار.

