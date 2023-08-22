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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنفوجراف.. توجيهات عاجلة من السيسي لتغيير خريطة مصر الزراعية

صدى البلد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة إلى ضرورة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح؛ لتخفيف الأعباء التي عانى منها الاقتصاد المصري مع ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن مصر تعد من أكثر دول العالم استيرادا للقمح.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية، ومواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وتيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى الدور المهم البحوث العلمية الزراعية. 

 

توجيهات عاجلة من السيسي لتغيير خريطة مصر الزراعية

-إضافة أكثر من ثلاثة ملايين فدان جديد قريبا للرقعة الزراعية
- مواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي
-تفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه
-تيسير استخدام الميكنة وتفعيل دور البحوث العلمية
-مواصلة الجهود المكثفة لتوفير الدعم الكامل للمزارعين
-تحسين الجودة وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً
- استعادة مكانة مصر التاريخية في الزراعة
- تطوير الزراعة ضروري في إطار جهود تنموية شاملة في جميع القطاعات
 

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