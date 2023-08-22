عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول تعليق من الصحة العالمية علي ظهور حالتين من متحور كورونا في مصر

ممثل الصحة العالمية
ممثل الصحة العالمية في مصر

علقت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة علي  ظهور حالتين من متحور كورونا في مصر .

قالت القصير أن أهم شيء يجب اتباعه الالتزام بالاجراءات الاحترازية بغض النظر عن ظهور حالات من غيرها ، لافتة إلي أن المتحور الجديد لايمثل خطورة  علي الاطلاق مع اتباع الإجراءات المتعارف عليها .

وناشدت القصير المواطنين بضرورة المحافظة علي الصحة العامة لهم مع التأكيد علي مسافات التباعد مع غسل اليد بالماء والصابون موضحة أن المجتمعات والدول أصبح لديها تجارب منذ بداية  ظهور حالات كورونا أواخر ٢٠١٩ ومع المرور بالعديد من الازمات خلقت حالو من الوعي .

بيان الصحة 

 نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافياً على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف و ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور  EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية،  وللمصابين بأعراض تنفسية ،وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

ترشيحاتنا

بولندا تهدد بحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا.. تفاصيل

للحماية من المتحور الجديد لكورونا.. استشاري حساسية ومناعة يقدم نصائح هامة للمواطنين

أجرى عمليات ولادة بـ2000 جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب النساء المزيف

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

فرصة للمصريين| هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية؟.. اعرف الشروط

تحرك ضخم للجيش الروسي.. تحذير أمريكي من خطر يهدد أراضي الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ