داعم لشبكات الـ 5G.. خصم 21% على موبايل Realme 10

تقدم شركات التجارة الإلكترونية بين الحين والآخر عروض مغرية بتخفيضات كبيرة خاصة على أجهزة الموبايل التي ارتفعت أسعارها كثيرا خلال الآونة الأخيرة وتعد فترة التخفيضات والعروض فرصة لا تعوض لشراء هاتف جديد بإمكانيات جيدة.

يعرض موقع أمازون مصر حاليا هاتف ريلمي 10 5G بسعر 8,160 جنيه مصري فقط بعد أن كان بـ 10350 جنيه مصري وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و 256 جيجابايت روم، في السطور التالية نرصد كل مواصفات الجهاز.

ريلمي 10

مواصفات Realme 10 5G

وفقا لموقع gsmarena تم إطلاق هذا الهاتف للمرة الأولى في نوفمبر من العام الماضي ويأتي مع شاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة، دقة وضوح 1080x2408 بكسل وكثافة بكسلات 400 نقطة لكل بوصة ودرجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 85.0% ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

ريلمي 10

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Mali-G57 MC2 تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و مساحة تخزين 256 جيجابايت روم يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

ريلمي 10

يحزم هاتف “ريلمي 10” بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة من مادة ليثيوم بوليمر سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات وتصل إلى 50% خلال 30 دقيقة، بالنسبة للبرمجيات فهو يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة مستخدم Realme UI 3.0 الخاصة بشركة "ريلمي".

وزن الجهاز الإجمالي 191 جرام مع أبعاد طول 164.4 ملم وعرض 75.1 ملم وسمك 8.1 ملم، وبه ماسح بصمات الأصابع مدمج مع زر التشغيل مع مستشعر تقارب وتسارع، وبوصلة أيضا.

ريلمي 10

بالنسبة للكاميرات، نجد في الظهر واللوحة الخلفية كاميرات ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة، والثانية كاميرا تليفوتوغرافي والثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش ليد مع تقنية HDR، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 8 ميجابكسل وتدعم تقنية HDR.