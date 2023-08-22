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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق تحفتها الرائدة Realme GT5

ريلمي تعلن الموعد
ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق تحفتها الرائدة Realme GT5

أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Realme GT5 من الفئة الرائدة، وذلك ضمن حدث كبير في الصين في 28 أغسطس. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن ريلمي كشفت عن موعد إطلاق Realme GT5 على صفحتها الرسمية على موقع Weibo الصيني، حيث ستكون السلسلة الجديدة بمثابة احتفال بخمس سنوات للشركة في صناعة الهواتف الذكية. 

 

 ومن المحتمل أن تطلق شركة ريلمي هاتف Realme GT5 فقط  - والذي النسخة الأساسية من السلسلة- في حدث 28 أغسطس، في حين سيكون من المتوقع أن يكون الإصدار Pro في وقت لاحق من هذا العام.

وستعمل سلسلة هواتف ريلمي Realme GT5 على معالجات من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع كاميرا وشاشة مميزة بالإضافة إلى بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة. 

 

ومن المقرر أن تطلق ريلمي إلى جانب Realme GT5 سماعاتها اللاسلكية Realme Buds Air 5 ، وهو البديل الأكثر تكلفة من Buds Air 5 Pro مع ميزة إلغاء ضوضاء نشط بمقدار 50 ديسيبل و تقليل الضوضاء بمقدار 4000 هرتز والتي ستعزل الأصوات عن الصوت المحيط.

 

 

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