تسريب المواصفات الكاملة لهواتف ريلمي الجديدة من السلسلة 11

أعلنت شركة "ريلمي" الصينية عن موعد إزاحة الستار عن هواتفها الذكية القادمة Realme 11 5G و Realme 11x 5G الذي يأتي في 23 أغسطس بدولة الهند. ستكون هذه التشكيلة الجديدة أحدث إضافة في العائلة المرقمة برقم 11 التي تتضمن بالفعل من أجهزة Realme 11 Pro و Realme 11 Pro +.

قبل الإطلاق الرسمي، كشف تقرير جديد من svztechinfo عن تفاصيل الطلب المسبق لكلا الجهازين. وفقًا لـلخبير التقني Sudhanshu Ambhore ، ستبدأ الطلبات المسبقة لكل من Realme 11 5G و Realme 11x 5G في 23 أغسطس وستكون سارية حتى 28 أغسطس، مع بدء البيع المباشر في 29 أغسطس.

يذكر التقرير أيضًا أنه إذا طلبت مسبقًا ريلمي 11 5G ، فستحصل على سماعات ريلمي الجديدة Realme Buds Wireless 2 Neo بقيمة 1،299 روبية مجانية لفترة محدودة، وإذا احترت Realme 11x 5G للطلب المسبق، فستتلقى زوجًا مجانيًا من Realme Buds 2 بقيمة 599 روبية هدية مجانية.

ريلمي

مواصفات Realme 11 5G و Realme 11x 5G:

يتم تشغيل كل من Realme 11 5G و Realme 11x 5G من خلال معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" MediaTek مجموعة شرائح Dimensity 6100+ ويتميزان بشاشة عرض نوعها IPS LCD بحجم 6.72 بوصة وتقدم جودة FHD + مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز.

تختلف إعدادات الكاميرا بين الطرازين قليلاً، حيث نجد أن Realme 11 5G يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، على الجانب الآخر يأتي هاتف Realme 11x 5G مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل مع فلاش LED وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل كلا الجهازين بنظام تشغيل أندرويد 13 الأحدث مع واجهة ريلمي المخصصة Realme UI ويحزمان وحدة بطارية من مادة ليثيوم بوليمر سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مع اختلاف في سرعات الشحن، يدعم Realme 11 5G الشحن السريع بقوة 67 وات ، بينما يدعم Realme 11x 5G الشحن السريع بقوة 33 وات فقط.

تشمل خيارات الاتصال لكلا الجهازين 5G و 4G LTE و Bluetooth و NFC و GPS ومنفذ USB من النوع C. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز كلا الجهازين بمستشعر بصمة الأصابع المثبت على الجانب مع زر التشغيل أو الطاقة.

تختلف تكوينات الذاكرة لكل وفقا لكل موديل،: يوفر Realme 11 5G متغيرات ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت روم، و 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم، ويأتي بخيارات ألوان Glory Gold و Glory Black.

على الجانب الآخر يتوفر هاتف Realme 11x 5G مع خيارات 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت روم و 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم ، وهو متوفر بألوان Purple Dawn و Midnight Black.