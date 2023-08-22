لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الكبدة المشوية

لذا قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كبدة مشوية لاصحاب الدايت.
مشوية (دايت)
المقادير :
٢ ثمرة بصل متوسطة مقطعة مبشورة
٢ ملعقة صغيرة صوص الصويا أو عصير طماطم
١ ملعقة صغيرة بهارات
٨ شرائح كبدة
١ ملعقة صغيرة جوزة الطيب
١ ملعقة صغيرة كمون
٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملح و فلفل
الطريقة:
يتم غسل الكبدة جيدا بالماء
ثم يخلط البصل المبشور مع عصير الليمون وتفرك بهما شرائح الكبدة
ثم توضع الكبدة في وعاء متوسط الحجم و يضاف الملح و الفلفل و البهارات و جوزة الطيب والكمون وصوص الصويا او عصير الطماطم
يغطى الإناء و يترك في التتبيل لمدة 4-6 ساعات أو 8 ساعات إذا كانت الكبدة ضأن
يم تسخين الشواية إلى حرارة مرتفعة
توضع شرائح الكبدة و تشوى على الجانبين حتى النضج لو مش عندك شواية ممكن تستخدمى طاسة تيفال و تقدم الكبدة المشوية مع طبقالسلطة وعيش اسمر وبالهنا