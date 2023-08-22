لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الكبدة المشوية

لذا قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كبدة مشوية لاصحاب الدايت.

مشوية (دايت)

المقادير :

٢ ثمرة بصل متوسطة مقطعة مبشورة

٢ ملعقة صغيرة صوص الصويا أو عصير طماطم

١ ملعقة صغيرة بهارات

٨ شرائح كبدة

١ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

١ ملعقة صغيرة كمون

٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح و فلفل

الطريقة:

يتم غسل الكبدة جيدا بالماء

ثم يخلط البصل المبشور مع عصير الليمون وتفرك بهما شرائح الكبدة

ثم توضع الكبدة في وعاء متوسط الحجم و يضاف الملح و الفلفل و البهارات و جوزة الطيب والكمون وصوص الصويا او عصير الطماطم

يغطى الإناء و يترك في التتبيل لمدة 4-6 ساعات أو 8 ساعات إذا كانت الكبدة ضأن

يم تسخين الشواية إلى حرارة مرتفعة

توضع شرائح الكبدة و تشوى على الجانبين حتى النضج لو مش عندك شواية ممكن تستخدمى طاسة تيفال و تقدم الكبدة المشوية مع طبقالسلطة وعيش اسمر وبالهنا