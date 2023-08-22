عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العاملون في BBC يجددون إضرابهم لمدة 10 أيام أخرى..ويخطرون نقابة الصحفيين لدعمهم

صحفيو بي بي سي يواصلون
صحفيو بي بي سي يواصلون الاضراب

واصل الصحفيون والعاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة، إضرابهم، وأخطر العاملون نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي بنيتهم تجديد إضرابهم لمدة 10 أيام أخرى، وطالبوا النقابة بدعم الإضراب وإرسال إخطاراته القانونية للمؤسسة والجهات المعنية. 

ويأتي قرار الإضراب احتجاجا على تدني رواتبهم والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسات المالية، ما يُعمق إحساس الصحفيين والعاملين بالتمييز وربما ما هو أكثر من ذلك، بالإضافة إلى التعنت الذي تنتهجه إدارة بي بي سي في التعامل مع أزمتهم الحالية. 

كما شرع العاملون في جمع توقيعات لتقديم شكوى جماعية لمكتب العمل اعتراضا على خصم أيام الإضراب السابقة من رواتبهم، في إجراء عقابي واضح بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة.

وإذ يؤكد العاملون تمسكهم بحقوقهم ونيتهم عدم التراجع، فإنهم يؤكدون أيضا انفتاحهم على الحوار، وحرصهم على إنهاء هذه الأزمة. 

كما يدعو العاملون إدارة بي بي سي في لندن إلى اتخاذ خطوات جادة من أجل حوار بناء يحل الأزمة بشكل عادل وينهي السياسات التمييزية ضد مكتب القاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

انفراد.. نص المحادثات بين رجلي أعمال كبار لتهريب الآثار خارج مصر

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يغادر المجر عائدًا إلى مصر

أحمد موسى: 1.5 تريليون جنيه حصيلة الضرائب المستهدفة حتى يونيو 2024

تنسيق الأزهر 2023.. كليات جديدة ضمن رغبات الطلاب| تعرف عليها

الضرائب: عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض المالك للمساءلة القانونية 

كفاية استيراد.. أحمد موسى يقدم نصائح هامة للمزارعين

حريق هائل وإجلاء 700 شخص من جزيرة إيطالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تظهر على العين تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احذرها

أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح يحتفلون بالعرض الخاص| صور

دراسة صادمة.. أدوات تجميل أسوأ من المرحاض احذري استخدامها

أبرزها الكرنب..أطعمة تخلص الجسم من السموم

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ