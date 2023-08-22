بالمايوه.. هبة مجدي تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها الصيفية

نشرت الفنانة هبة مجدى مجموعة صور من أحدث ظهور لها وهي تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت هبة مجدي، في الصور بالمايوه البوركيني، الذي جمع ما بين اللونين الأزرق الفاتح الاخضر ، نالت اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.