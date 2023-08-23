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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاة "فتاة القمر" متأثرة بمرضها النادر| فما القصة؟

فتاة القمر المغربية
فتاة القمر المغربية

رصدت فضائية العربية تقرير عن وفاة "فتاة القمر" بمرض نادر، حيث لقبها محبيها بفتاة القمر نسبة إلى المرض الذي تعاني منه.

وعرض التقرير إنها الشابة المغربية التي تدعي فاطمة الغزاوي والتي رحلت عن عمر يناهز ال ٣١ عاما في مأساة  اوجعت قلوب المغاربة، بسبب طبيعة مرضها النادر والذي شغل الكثيرين متسائلين عنه.

  جفاف الجلد التصبغي هو مرض وراثي

أصيب فاطمة بجفاف الجلد التصبغي وهو مرض وراثي تم أكتشافه لاول مرة عام ١٨٧٠ وهو عبارة عن حساسية شديدة تصيب الجلد تجعل المصابين به يخشون ضوء الشمس فأشعاهها تسبب لهم تقرحات خطيرة.


وأفاد التقرير، بأن المرض ينقسم إلى نوعين تقليدي ومتنوع الأول يظهر عند المصاب منذ الشهور الاولي للولادة، والثاني يتمثل بظهور علاماته الأولى  في مرحلة متأخرة ما بين ١٥ و ٢٠ سنة ولا يوجد حتي الآن علاج ناجح ضد المرض.

فتاة القمر مرض نادر الشابة المغربية جفاف الجلد التصبغي تقرحات خطيرة مرض وراثى

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