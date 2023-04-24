جلد الرقبة أكثر المناطق إصابة بالشيخوخة والتجاعيد| تعلم كيف تحافظ على شبابها

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن تأثير الشيخوخة بشكل كبير على جلد الرقبة، حيث أن مع التقدم فى العمر يفقد جلد الإنسان نضارته، بسبب قلة إنتاج الجسم للكولاجين مما يؤدى إلى جفاف الجلد وظهور التجاعيد.

وأكد التقرير، أن الرقبة اكثر مناطق الجسد تأثرا بالشيخوخة، حيث ذكر العلماء أسبابا كثيرة احدها يبدو طريفا، فوفقا ل " ريان نينستين" الجراح التجميلي الأميركي، فإن جلد الرقبة أكثر المناطق فى الجسد تأثرا بجاذبية الأرض ممايؤدي لارتخائه وترهله.

إستخدام مستحضرات الوقاية من الشمس



ووفقا ل" تسيبورا شاسنهاوس" طبيبة الأمراض الجلدية، فقد ذكرت عوامل أخري لتأثر الرقبة بالشيخوخة، مع بداية ظهور أثار الشيخوخة على البشرة يهتم الكثيرون بإضافة الكريمات المغذية للوجه فقط وإهمال جلد الرقبة، فإن تعرض الرقبة أيضا لأشعة الشمس يزيد من جفافها والمتخصصون ينصحون بإستخدام “مستحضرات الوقاية من الشمس”، ولكن أحيانا ما يعاني الشباب من ترهل جلد الرقبة.

وعدد التقرير، أسباب إصابة جلد الرقبة بشيخوخة مبكرة، أهمها العوامل الوراثية التي تؤثر فى نسيج الجلد، والتذبذب في أنتاج الجسم للهرمونات يؤدي أيضا إلى إفراز الكولاجين والإيلاستين.