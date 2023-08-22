عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القس ماركوس مرجان يحذر من اللجان الإلكترونية في إشعال الفتنة الطائفية

القس ماركوس ناشد
القس ماركوس ناشد مرجان،

أكد القس ماركوس ناشد مرجان، كاهن كنيسة العذراء بالنزهة الجديدة أن الفتنة الطائفية انتهت الي حد كبير ولكن ليس بشكل نهائي، لافتا إلي أن الفتنة لها تاريخ ولها مغرضيها إلا أن العقل المصرى يستطيع التمييز

واوضح في لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة أن ظاهرة خطف البنات القبطيات زادت في الفترة الأخيرة، قائلا: الدين صحته وسلامته لا تتوقف على فرد دخله أو تركه، وان هذه الأعمال الغرض منها الوقاية..

واشار مرجان الي أن اللعب على عاطفة الدين من خلال مجموعات معينة أو لجان على الانترنت يتوجب اليقظة لها، لأنها توقظ شعله الفتنة التي تبدأ صغيرة لكنها تكبر مع الوقت

كنيسة العذراء برنامج مصر جديدة اللجان الإلكترونية الإعلامية إنجي أنور الفتنة الطائفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

هل تلجأ الحكومة لحظر التجوال حال زيادة حالات متحور كورونا EG-5.. برلماني يرد

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

عواصف ترابية ورملية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

بعد ظهور أول إصابتين.. هل يتسبب متحور كورونا الجديد في تأجيل الدراسة؟

لأصحاب الدخل المحدود.. 5 سيارات مستعملة بداية من 130 ألف جنيه

ضمن فعاليات مهرجان العلمين .. تعرف على موعد حفل ويجز

قرار غريب| نجم الكرة المصرية ينتقد مسئولي الأهلي بسبب والتر بواليا

باحث: مؤلف "الفريضة الغائبة" انقطع عن الواقع والتاريخ مثل سيد قطب

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن محادثات بلينكن وشكري هاتفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تثير الجدل بفقدانها لأكثر من نصف وزنها بدون عمليات أو رجيم.. التفاصيل

بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

مش وهم.. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة أكثر من الشتاء

بسعر خرافي.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ