القس ماركوس مرجان يحذر من اللجان الإلكترونية في إشعال الفتنة الطائفية

أكد القس ماركوس ناشد مرجان، كاهن كنيسة العذراء بالنزهة الجديدة أن الفتنة الطائفية انتهت الي حد كبير ولكن ليس بشكل نهائي، لافتا إلي أن الفتنة لها تاريخ ولها مغرضيها إلا أن العقل المصرى يستطيع التمييز

واوضح في لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة أن ظاهرة خطف البنات القبطيات زادت في الفترة الأخيرة، قائلا: الدين صحته وسلامته لا تتوقف على فرد دخله أو تركه، وان هذه الأعمال الغرض منها الوقاية..

واشار مرجان الي أن اللعب على عاطفة الدين من خلال مجموعات معينة أو لجان على الانترنت يتوجب اليقظة لها، لأنها توقظ شعله الفتنة التي تبدأ صغيرة لكنها تكبر مع الوقت