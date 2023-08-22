كريم العمدة: حجم تجارة مصر مع دول البريكس بلغ 28 مليار دولار

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، والخبير الإقتصادي، أن هناك فروق كبيرة بين رأس مال مؤسسات بريكس ورأس مال مجموعات السبع، مشيرا إلى أن حجم تجارة مصر مع دول البريكس بلغ نحو 28 مليار دولار.

وقال العمدة، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن قمة بريكس هي تجمع سياسي اقتصادي ولم يأخذ شكل مؤسسي وإطار قانوني كتجمع اقتصادي.

منظمات التمويل الدولية تنفر بالأسوأ

وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي، والخبير الإقتصادي، أن أن الأزمات الاقتصادية تتعمق في العالم ومنظمات التمويل الدولية تنفر بالأسوأ كل عام عن العام السابق له.