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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليست أعمال رمضان فقط..إلهام شاهين تفجر مفاجأة بشأن جوائز مهرجان القاهرة للدراما

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في مهرجان الدراما في مدينة العلمين الجديدة، قائلة إنها لها الفخر بالتكريم في هذا المهرجان الذي وُلد عملاق في بيته، إذ أن وجود اسم يحيى الفخراني على أي حدث فني هو عنوان للقيمة وللاحترام. 

إلهام شاهين تتحدث عن مهرجان القاهرة للدراما 

وأضافت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنها كانت سعيدة جدا بتواجد يحيى الفخراني رئيس لمهرجان القاهرة للدراما، فضلا عن أن تنظيم المهرجان جاء من نقابة المهن التمثيلية وهو ما أضاف الكثير لهذا المهرجان. 

وتابعت: "الكل كان عامل مجهود رائع في أول دورة من مهرجان القاهرة للدراما، وكان شيء جميل جدا الحقيقة، السنة دي سعيدة أني موجودة في لجنة التحكيم مع باقة رائعة من الفنانين مثل كريم عبد العزيز، والناقد طارق الشناوي، وأسماء لها قامات واحترام كبير".

وأردفت أن لجنة التحكيم هذا الموسم تعبت بشكل كبير، إذ كل عام يعطي الجوائز لأعمال شهر رمضان، ولكن هذا العام ستكون الجوائز لكل الأعمال التي عُرضت كل العام، "الأعمال كتيرة جدا وفي حاجات محدش شافها وحاجات لسه هنشوفها، وكان المطلوب نعمل رصد لكل ما عُرض في عام 2023، ونقعد نشوفه كله من رمضان اللي قبله لرمضان الأخير". 

إلهام شاهين مهرجان الدراما مدينة العلمين نقابة المهن التمثيلية مهرجان القاهرة للدراما كريم عبد العزيز

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