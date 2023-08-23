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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن فعاليات مهرجان العلمين .. تعرف على موعد حفل ويجز

ويجز
ويجز

يستعد مغني الراب ويجز لإحياء حفل جديد له ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في منطقة الأرينا. 

 

ويُحيي ويجز حفله في العلمين يوم 1 سبتمبر المقبل، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي شارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. 

 

وتشارك فرقة كايروكي  في إحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم السبت 26 أغسطس الجاري، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي لشركة تذكرتي. 

 

وكان فريق كايروكي قد أعلن عن انضمامه لنجوم مهرجان العلمين منذ أيام، دون تحديد موعد للحفل، حيث كتبوا على صفحتهم الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفلة للتاريخ نتمنى نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم وأكدت أن مصر قبلة سياحية للعالم".

العلمين العلمين الجديدة فرقة كايروكي فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ويجز

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