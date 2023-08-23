بسبب حركة شائعة في السيارة.. وفاة طالبة برازيلية بطريقة مأساوية

شهدت مدينة نوفا فريبورجو الواقعة بالقرب من ولاية ريو دي جانيرو في البرازيل حادثة مأساوية من نوعها لطالبة مدرسية نتيجة حركة شائعة في السيارة.

وفقا لصحيفة “إندبندنت”، وقعت الوفاة المأساوية للطالبة البرازيلية، فرناندا باتشيكو فيراز عندما كانت في طريقها إلى المنزل راكبة حافلة المدرسة بالجزء الخلفي.

يرجع السبب الرئيسي وراء الحادثة المروعة إلى إخراج الطالبة رأسها من نافذة الحافلة المدرسية المتحركة من أجل التلويح بوداع أصدقائها الواقفين على الرصيف.

حادثة مأساوية

على الفور، اصطدم رأس الفتاة البالغة من العمر 13 عاما بعمود خراساني عند حركة الحافلة مما أدى إلى إصابتها بجروح قاتلة في الرأس.

وبعد أن أبلغه الركاب المصابون بالصدمة بما حدث للطالبة، قام سائق الحافلة الذي يعمل في الشركة منذ أكثر من 10 سنوات بإبلاغ الجهات المعنية وفريق إدارة الشركة، كما وصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، لكن المسعفين تمكنوا فقط من تأكيد وفاة الفتاة.

من جانبها، أصدرت وزارة التعليم بولاية ريو دي جانيرو بيانا بعد وفاة المراهقة، أعلنت فيه فترة حداد لمدة يومين وكذلك تعليق الدراسة في مدرستها لبقية الأسبوع.