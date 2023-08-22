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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البرازيل: بريكس تفوقت على "G7" في مؤشرات النمو

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إننا نخطط لإدخال نظام خاص واستخدام العملات الوطنية في المبادلات بين أعضاء مجموعة "بريكس".  


وأضاف "دا سيلفا" خلال كلمته بجلسة انطلاق أعمال "قمة بريكس الـ15"، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أننا تفوقنا على مجموع السبع (G7)، من خلال مؤشرات نمو التجارة ونمو اقتصادي بـ2.3%. 


وأوضح، خلال انطلاق الجلسة التي بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إفريقيا أرض واعدة ومنطقة تقل بها الانبعاثات، والبرازيل مهتمة بفرص الاستثمار في القارة السمراء بالمجالات كافة. 
وذكر أننا ملتزمون بتنظيف الغابات في إفريقيا والتصدي لأعمال سرقة الثروات من خلال تضافر الجهود بين الدول. 


وأكد الرئيس البرازيلي أنّ "بريكس" تمتلك إمكانات كبيرة وهائلة لتسهيل الإجراءات والظروف أمام رجال الأعمال. 


وتابع: "إفريقيا تعاني تقلبات المناخ وهناك برامج لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة".
وانطلقت اليوم الثلاثاء، في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، قمة مجموعة دول "بريكس"، في مسعى لترسيخ دورها بالنظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.


وتضم مجموعة "بريكس -BRICS" كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، التي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40% من سكان العالم.

بريكس الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قمة بريكس مجموع السبع G7

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