مستشار الرئيس وسكرتير عام البحر الأحمر يتفقدان ميناء الصيد ومحطة التحلية بأبورماد

تفقد مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، اللواء أحمد جمال الدين، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، قرية أبو رماد جنوب المحافظة. تضمنت الجولة تفقد ميناء الصيد المهم ومحطة تحلية مياه البحر، حيث تم متابعة سير العمل والمشروعات الإنشائية بهما.

وخلال الجولة، ناقش مستشار الرئيس مع مسؤولي شركة المقاولون العرب أسباب التأخير في تنفيذ الأعمال الإنشائية في ميناء الصيد. وأكد على أهمية التنسيق المستمر مع هيئة موانئ البحر الأحمر لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وتشغيل الميناء في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد سكرتير عام المحافظة على أهمية ميناء الصيد بقرية أبو رماد كمشروع تنموي بارز في جنوب البحر الأحمر. يشمل الميناء أرصفة بحرية بطول 120 مترًا تستوعب 600 فلوكة صيد، ويهدف المشروع إلى توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل لأهالي المنطقة في مجال الصيد والصناعات المرتبطة. كما سيسهم الميناء في استثمار الثروة السمكية في البحر الأحمر، حيث من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 75 طنًا من الأسماك شهريًا بعد افتتاحه.

وفي سياق آخر، أعلن البنداري أن محطة تحلية المياه بأبو رماد تم افتتاحها مؤخرًا بقدرة إنتاجية تبلغ 4500 متر مكعب يوميًا. بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 212 مليون جنيه، وهي تخدم عدة قرى منها أبو رماد وادلديب، والمناطق المجاورة.

وقد رافق مستشار الرئيس وسكرتير عام البحر الأحمر خلال الجولة كبار الشخصيات المسؤولة، منهم رئيس هيئة تنمية الصعيد، ورئيس مدينة حلايب، وعضو مجلس النواب، ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى قيادات شركة المقاولون العرب ومسؤولين من المحافظة الساحلية.

تأتي هذه الجولة في إطار جهود تعزيز التنمية المستدامة في مناطق البحر الأحمر وتوفير فرص العمل والاستفادة الأمثل من مواردها المتنوعة.