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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين علي تحيي حفلا في الإسكندرية.. الجمعة المقبل

ياسمين على
ياسمين على

تحيى المطربة ياسمين على حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل فى مدينة الإسكندرية ضمن حفلات مهرجان الصيف الذى يقام هناك. 

وتشدو ياسمين على بعدد من الاغانى القديمة والحديثة التى تنال اعجاب الجمهور السكندري.

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ياسمين على 

أصدرت أحدث الأغنيات المصورة للفنانة المصرية search ياسمين علي بعنوان "زي الموج" على موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب.

صُورت أغنية "زي الموج" في منطقة البترون في شمال لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وجاء الكليب بسيطاً وقريباً من عين المشاهد من حيث مشاهد الطبيعة والبحر والألوان.

أغنية "زي الموج" باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي مختلف حيث التركيبة الموسيقية الجديدة والجمل اللحنية التي جمعت بين أكثر من مقام بطريقة ساهمت بإظهار الأغنية بالشكل المتجدد.

وجاء النص جديداً من ناحية الفكرة التي تمحورت حول تشبيه الحبيب بالبحر بقالب وصفي من السهل الممتنع.

أغنية "زي الموج" من كلمات ياسين جمال والحان محمد أنيس وتوزيع أحمد المغربي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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