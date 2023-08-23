تركيا.. تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل إحدى سفن الشحن

أفادت وكالة رويترز نقلا عن وكالة ملاحية، أنه تم تعليق حركة السفن بـ مضيق البوسفور في تركيا بعد تعطل إحدى سفن الشحن.

وفي شهر أبريل الماضي، قالت وكالة "ترايبيكا" للشحن، إن حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور في تركيا توقفت، بسبب عطل أصاب محرك إحدى السفن.

وأفاد تقرير للوكالة بأن عطلاً أصاب محرك السفينة "إلياس كونان" التي ترفع علم تركيا خلال مرورها من المضيق.

كما أعلنت وكالة الشحن إنه جرى تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي، من كلا الاتجاهين، بسبب عملية إنقاذ سفينة، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.

وقالت الوكالة:" إنه من المنتظر أن تصل السفينة إم/في تي.كيو أوردو بنهاية عملية الإنقاذ إلى المدخل الشمالي لميناء البوسفور في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش".

وتعطلت السفينة بمنطقة شيلا على ساحل البحر الأسود في الخامس من فبراير الماضي.

ويعتبر مضيق البوسفور من أهم المعابر الملاحية في العالم، حيث يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويشكل مع مضيق الدردانيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا.

كما يبلغ طول مضيق البوسفور 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر.