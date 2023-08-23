عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل إحدى سفن الشحن

مضيق البوسفور في
مضيق البوسفور في تركيا

أفادت وكالة رويترز نقلا عن وكالة ملاحية، أنه تم تعليق حركة السفن بـ مضيق البوسفور في تركيا بعد تعطل إحدى سفن الشحن.

 

وفي شهر أبريل الماضي، قالت وكالة "ترايبيكا" للشحن، إن حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور في تركيا توقفت، بسبب عطل أصاب محرك إحدى السفن.

 

وأفاد تقرير للوكالة بأن عطلاً أصاب محرك السفينة "إلياس كونان" التي ترفع علم تركيا خلال مرورها من المضيق.

كما أعلنت وكالة الشحن إنه جرى تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي، من كلا الاتجاهين، بسبب عملية إنقاذ سفينة، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.

 

وقالت الوكالة:" إنه من المنتظر أن تصل السفينة إم/في تي.كيو أوردو بنهاية عملية الإنقاذ إلى المدخل الشمالي لميناء البوسفور في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش".

 

وتعطلت السفينة بمنطقة شيلا على ساحل البحر الأسود في الخامس من فبراير الماضي.

 

ويعتبر مضيق البوسفور من أهم المعابر الملاحية في العالم، حيث يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويشكل مع مضيق الدردانيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا.

كما يبلغ طول مضيق البوسفور 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر.

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

إدانة شديدة.. تركيا تفتح النار على الأمم المتحدة بسبب حادثة قبرص

تركيا تعليق حركة السفن مضيق البوسفور اوروبا البحر الأسود مضيق البوسفور في تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

إدانة شديدة.. تركيا تفتح النار على الأمم المتحدة بسبب حادثة قبرص

أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا أمر مؤقت.. وناقشنا الخطوات اللازمة لمواجهة الأسعار

بسبب حرق المصحف الشريف.. تركيا تستدعي الممثلين الدبلوماسيين للدنمارك وهولندا في أنقرة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

فرص ذهبية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذه الكليات

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل منفذي عملية الخليل

فيراري ومرسيدس.. أشهر سيارات نجم دفاع ليفربول

هل يشترط تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. أمين الإفتاء يوضح

خبير اقتصادي: قمة «بريكس» تنظر في إعادة التوازنات بالعالم متعدد الأقطاب

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب جزر المحيط الهادئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ