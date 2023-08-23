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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 10 تجار سجائر في الغربية يبيعون بأزيد من السعر الرسمي| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 10 تجار سجائر جملة وقطاعى في الغربية، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

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وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 10 تجار يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

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وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

الرقابة التموينية التموينية التفتيش القطاع الخاص بمحافظة الغربية بمراكز ومدن المحافظة تحرير محاضر بيع السجائر

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