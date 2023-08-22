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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للمطالب.. محافظ الغربية يسلم 13 عقد عمل في القطاع الخاص

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة 13أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم عقب لقائهم خلال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي التي قامت المحافظة بتنفيذها لعمال شركة المالية وشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم في ظل اهتمام الدولة بالصناعة.

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وفي لفتة إنسانية، قام محافظ الغربية بتسليم 13 عقد عمل في القطاع الخاص للمواطنين بحضور الأستاذ أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، وذلك في إطار دعم المحافظة الدائم للأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون لتلك الأسر، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح قنوات اتصال دائمة مع المواطنين والاستماع لشكواهم وتلبية مطالبهم.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأعرب المواطنون عن سعادتهم باستجابة المحافظ الفورية وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم مشيدين بالفعاليات التي تم تنفيذها في تلك الشركات.

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