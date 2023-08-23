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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صعود كبير في أسعار النفط وسط حالة من المخاوف والترقب

صعود كبير في أسعار
صعود كبير في أسعار النفط وسط حالة من المخاوف والترقب

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بينما تُقيّم الأسواق مؤشرات على ضعف الطلب بالصين واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددا في مقابل نقص محتمل في الإمدادات.

وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 13 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 84.16 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2 بالمئة، 79.82 دولار.

وخسر الخامان القياسيان نحو 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء.

وتترقب الأسواق تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنغ الأمريكية لعقد اجتماع سنوي، هذا الأسبوع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس "إن.إس تريدنغ"، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية "من المتوقع أن تطغى المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب في الصين على تقليص المعروض من أوبك+ في المدى القصير".

ويعتبر الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حاسما لدعم الطلب على النفط خلال بقية العام. وقد أدى نموها الضعيف إلى إصابة الأسواق بخيبة الأمل في ظل تحفيز من الدولة جاء دون التوقعات.

وفي الولايات المتحدة، واصلت مخزونات الخام الانخفاض، حيث قالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إنها تراجعت نحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس.

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