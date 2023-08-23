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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاتفاق على تنفيذ بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لطلاب مدارس الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث موقف المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

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وأكد الزملوط أن اللقاء بحث آخر مستجدات مشروع إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة المُقام على مساحة 500 فدان و الإسراع بنسب التنفيذ؛ استعدادًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وافتتاح المدينة الشبابية بعد استكمال أعمال التطوير. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء أول قرية تراثية وفندق بيئي، وتنظيم رحلات شبابية للعاصمة الإدارية للمحافظة.

كما أشار إلى الاتفاق على تنفيذ بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس، لافتًا إلى دعم الوزارة الكامل لكافة الأنشطة والفرق  وتطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة، للنهوض بمستوى مشاركتها بالبطولات المحلية و القومية، وتشجيع الرياضات التراثية و استضافة المحافظة للبطولات الدولية.

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