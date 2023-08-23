لماذا أقالت روسيا الجنرال سوروفيكين.. تفاصيل

ذكرت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا عينت رئيسا جديدا بالوكالة، لقواتها الجوية، ليحل محل الجنرال سيرجي سوروفيكين، الذي اختفى عن الأنظار بعد تمرد قصير لفاجنر ضد كبار الضباط في يونيو الماضي.

وخلال 23 و24 يونيو، ظهر سوروفيكين، الذي قاد ذات يوم المجهود الحربي الروسي الشامل في أوكرانيا، وهو ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" ،في مقطع فيديو، بدون شارة، وهو يحث زعيم فاجنر يفجيني بريجوزين على التوقف والتنحي.

منذ التمرد، الذي انتهى بالمفاوضات والاتفاق، قالت وسائل إعلام روسية وأجنبية غير مؤكدة إن سوروفيكين يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ المحتمل في التمرد ويتم احتجازه تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت مصادر "تم الآن إعفاء القائد السابق للقوات الجوية والفضاء الروسي سيرجي سوروفيكين من منصبه، بينما يتولى العقيد جنرال فيكتور أفزالوف، منصبه".

حصل سوروفيكين على ألقاب عدة أثناء التدخل العسكري الروسي في سوريا.

تم تعيينه مسؤولاً عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أكتوبر الماضي، ولكن في يناير تم تسليم هذا الدور إلى الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة، وتم تعيين سوروفيكين نائباً لجيراسيموف.