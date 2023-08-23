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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هشام عبيه: وش في وش نموذج مثالي للفيلم الكوميدي الاجتماعي

وش في وش
وش في وش

اشاد الكاتب محمد هشام عبيه بفيلم “ وش في وش ” ، والذي يقوم ببطولته كل من أمينة خليل ومحمد ممدوح ، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك . 

وقال محمد هشام عبيه : وش في وش، فيلم ذكي بجراءة؛ وجريء بذكاء؛ به جرعة ضحك حقيقية غائبة عن شاشة السينما المصرية منذ سنوات؛ كما أنه يمرر بحرفية واضحة وبدون مباشرة أفكار عن نظرة الطبقات لبعضها البعض؛ ويستعرض جانبا من حياة ومشاكل ناس الطبقة الوسطى (اللي بجد) الذين غابوا عمدا عن الشاشة لفترة طالت وباخت.


وتابع محمد هشام عبيه : نموذج مثالي للفيلم الكوميدي الاجتماعي الذي سيصبح من الكلاسيكيات في السنوات القادمة وسنضحك بصوت عال عند إعادة عرضه، وتطبيق عملي للقاعدة الصعبة السهلة: إذا اردت صنع فيلما جيدا اكتب أولا سيناريو جيدا.


واستكمل محمد هشام عبيه حديثه قائلا : تحية كبيرة لكل صناعه وعلى رأسهم المخرج والمؤلف المتمكن وليد الحلفاوي. وتقدير كبير لموهبة بيومي فؤاد الآسرة وحضوره المدهشوتشخيصه التلقائي؛ إنه فعلا فنان كبير بحاجة فقط لمن يسمح له بالتجلي.

 

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وش في وش محمد ممدوح محمد هشام عبية سماء جلال سلوى محمد علي سامي مغاوري

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